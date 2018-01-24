Путин поздравил Башмета с 65-летним юбилеем, отметив его многогранный талант

Президент РФ Владимир Путин поздравил художественного руководителя – главного дирижере Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрия Башмета с 65-летием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства в поздравительной телеграмме указал на многогранный талант деятеля.

"Вас знают как выдающегося исполнителя и дирижёра, яркого, неординарного, увлечённого человека. Многогранность Вашего таланта раскрылась и в других важных начинаниях – Вы уделяете огромное внимание поддержке молодых дарований, активно воплощаете в жизнь востребованные творческие, просветительские инициативы", - говорится в телеграмме.

Отметил Путин и работу Башмета в направлении сохранения "великих традиций отечественного искусства".

"Желаю Вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего самого доброго", - подчеркнул президент.