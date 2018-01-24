В Воронеже пожилой пациент напал с ножницами на медсестру

В Воронеже следователи проводят доследственную проверку по факту нападения пациента на медицинского работника, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в приемном отделении БСМП в Советском районе. Материал передан следователям из органов внутренних дел.

"Будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СК.

По данным полиции, 22 января вечером 61-летний мужчина напал с ножницами на 44-летнюю медсестру, порезав ей лицо. Причины, по которым он это сделал, пока неизвестны.

По информации правоохранителей, женщина получила небольшие порезы. Ей оказали медицинскую помощь.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда, причиненного здоровью. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее в воронежской больнице произошло другое ЧП: после процедуры капельницы в декабре пострадали несколько человек. Один из них позже скончался.