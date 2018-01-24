На Ямале создается арктический спасательный центр

Спасательный центр на Ямале планируют укомплектовать вертолётом в арктическом исполнении. Идею создания дополнительных отрядов спасателей в арктических регионах страны в пролом году озвучил глава МЧС России Владимир Пучков.

В спасательном центре ЯНАО появится также высокопроходимая наземная гусеничная техника,сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО. Она предназначена для работы в высоких широтах, снега с морозами ей не страшны, как и болотистые места.

Специалисты добавили, что сейчас прорабатываются технические вопросы создания спасательного центра.