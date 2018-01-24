В Канаде заявили об атаке хакеров из КНДР, "запустивших вирус через Россию"

В Канаде заявили, что их трансагентство Metrolinx якобы подверглось атаке со стороны хакеров из КНДР, причем действовали они через Россию.

Metrolinx занимается обеспечением работы систем общественного транспорта и аэропортов Торонто, всех его пригородов, а также города Гамильтон. Компания управляется правительством провинции Онтарио, в которой находятся эти города. Штаб-квартира трансагентства расположена в Торонто.

Как сообщает ТАСС, по словам представительницы компании Анны-Мари Эйкинс, кибератака на серверы трансагентства произошла ранее в январе, но "не привела к нарушению конфиденциальности и не нарушила работу каких-либо систем безопасности". Подробности она приводить не стала.

Источник телеканала CBC в этой компании на условиях анонимности заявил, что кибератаку якобы совершили хакеры из КНДР, "запустив через Россию вирус, который поразил компьютеры Metrolinx".

Напомним, недавно помощник президента США Дональда Трампа обвинил КНДР в кибератаке с помощью вируса WannaCry.