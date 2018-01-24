В России предлагают ввести туристические льготы для молодежи

В России могут ввести льготы для путешествующей по стране молодежи.

Как пояснила RT депутат Госдумы Наталья Кувшинова, молодым людям необходимо выделять субсидии на оплату проживания в отелях, а также предоставлять льготы на транспорт.

Парламентарий отмечает, что законопроект планируется разработать в течение весенней сессии. Ростуризм и Министерство культуры поддержали инициативу.

Директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Ольга Ярилова пояснила изданию, что внутренний молодежный туризм является в первую очередь социальным, и государство должно поддерживать его на финансовом уровне, приемлемом в современных реалиях. По ее словам, субсидия может составлять 50% от стоимости билета по аналогии с программой поддержки детского туризма.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил, что исторические города могут стать крупными туристическими центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества, "изюминки".