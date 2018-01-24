Бывший главный зоотехник тюменской птицефабрики "Боровская" оштрафован на 2 миллиона за взятку

В Тюмени суд оштрафовал бывшего главного зоотехника птицефабрики "Боровская". Он наказан за то, что получил взятку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Решение Фемиды – оштрафовать тюменца на 2 млн 100 тыс. руб. Суд взыскал также в доход государства полученную зоотехником взятку в 610 тыс. руб. и конфисковал его прицеп. Пока приговор в силу не вступил.

Напомним, тюменец получил взятку в январе 2013 – июле 2016 гг. Взамен он должен был купить кормовые добавки для крупного рогатого скота у компании, руководство которой ежеквартально платило ему для увеличения объема поставок. Отметим, контрольный пакет акций птицефабрики "Боровская" принадлежит правительству Тюменской области.