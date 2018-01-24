Индия стала основным заёмщиком АБИИ

Индия стала крупнейшим заёмщиком Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). В настоящее время утверждено 24 проекта в двенадцати странах на общую сумму в 4,2 млрд долларов. На Индию приходится пять проектов, совокупной стоимостью 1,074 млрд, или более четверти всего кредитования. Среди них – линия метро в городе Бангалор, проект по развитию электроснабжения на юге страны, строительство сельских дорог в штате Гуджарат.

Это резко контрастирует с ранее высказывавшимися опасениями о том, будто Китай будет финансировать через АБИИ своих друзей в ущерб соперникам Пекина. Как отмечает китайский таблоид Global Times, основополагающим фактором в решении о предоставлении кредита по линии АБИИ является экономическая эффективность, а не геополитические соображения.

Продукция китайских и индийских производителей зачастую конкурирует на зарубежных рынках, кроме того, между странами тлеет давний территориальный спор, а Индия развивает свою ракетную программу, которую Пекин рассматривает как угрозу.

Стоит отметить, что к возможности финансирования такого важного инфраструктурного проекта, как строительство транспортного коридора из Индии в Европу через Иран, Азербайджан и Россию - возможного конкурента китайским маршрутам "Нового Шёлкового пути", в КНР отнеслись довольно прохладно, и АБИИ не принимает участия в кредитовании проекта.

На момент своего создания два года назад Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который считается конкурентом МВФ, насчитывал 57 членов. Сейчас к работе банка присоединились 84 страны. 75% акций приходятся на долю азиатских стран, но среди европейских учредителей - такие страны как Великобритания, Германия и Италия. В понедельник президент АБИИ Цзинь Лицюнь рассказал, что в ближайшие недели или месяцы стоит ожидать членства Бельгии.