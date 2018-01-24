Индия стала основным заёмщиком АБИИ

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Новости
24.01.2018 12:58 Мск (14:58 Екб)
экономика | За рубежом
Индия стала основным заёмщиком АБИИ
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Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (2017) | Фото: intl.ce.cn

Индия стала крупнейшим заёмщиком Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). В настоящее время утверждено 24 проекта в двенадцати странах на общую сумму в 4,2 млрд долларов. На Индию приходится пять проектов, совокупной стоимостью 1,074 млрд, или более четверти всего кредитования. Среди них – линия метро в городе Бангалор, проект по развитию электроснабжения на юге страны, строительство сельских дорог в штате Гуджарат.
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Это резко контрастирует с ранее высказывавшимися опасениями о том, будто Китай будет финансировать через АБИИ своих друзей в ущерб соперникам Пекина. Как отмечает китайский таблоид Global Times, основополагающим фактором в решении о предоставлении кредита по линии АБИИ является экономическая эффективность, а не геополитические соображения.

Продукция китайских и индийских производителей зачастую конкурирует на зарубежных рынках, кроме того, между странами тлеет давний территориальный спор, а Индия развивает свою ракетную программу, которую Пекин рассматривает как угрозу.

Стоит отметить, что к возможности финансирования такого важного инфраструктурного проекта, как строительство транспортного коридора из Индии в Европу через Иран, Азербайджан и Россию - возможного конкурента китайским маршрутам "Нового Шёлкового пути", в КНР отнеслись довольно прохладно, и АБИИ не принимает участия в кредитовании проекта.

На момент своего создания два года назад Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который считается конкурентом МВФ, насчитывал 57 членов. Сейчас к работе банка присоединились 84 страны. 75% акций приходятся на долю азиатских стран, но среди европейских учредителей - такие страны как Великобритания, Германия и Италия. В понедельник президент АБИИ Цзинь Лицюнь рассказал, что в ближайшие недели или месяцы стоит ожидать членства Бельгии.

Другие новости по темам: АБИИ, Индия, Цзинь Лицюнь, Китай
24.01.2018 12:58 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:58 Екб


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Индия стала основным заёмщиком АБИИ
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