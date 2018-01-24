Основные работы по строительству "Эрмитаж-Урала" начнутся уже в первой половине этого года. Культурный комплекс разместится в двух зданиях в центре Екатеринбурга. Речь об этом шла в рамках рабочего совещания под председательством главы комитета по строительству администрации города Николая Сметанина, посвященное созданию в уральской столице культурно-просветительского центра.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга, встречи по реализации проекта проходят ежемесячно, и на каждой их них специалисты обсуждают работы, которые были сделаны за прошедшие недели. В частности, в настоящее время в разгаре подготовительный этап, и в основном работа связана с формированием различных документов. По планам, основные работы должны начаться в первой половине 2018 года.

Генеральным подрядчиком стала компания "Вирра". Именно ее сотрудникам предстоит взять на себя основную часть строительных работ в рамках реализации проекта.

Муниципалитет планирует разместить "Эрмитаж-Урал" в двух зданиях в центре города. Комплекс будет состоять из двух объектов — культурно-просветительского центра на улице Вайнера, 11, площадью 3,8 тыс. квадратных метров, и фондохранилища на улице Вайнера, 16, площадью 2,6 тыс. квадратных метров. Этот выбор не случаен, так как в годы Великой Отечественной войны именно в Екатеринбургском музее изобразительных искусств размещались фонды Эрмитажа и трудились его специалисты.

В рамках реализации проекта, с южной стороны музея строители возведут пристрой, оборудуют новую входную группу, а специалисты музея организуют дополнительные выставочные пространства.

Проектировщики также предусмотрели доступ посетителей в уникальное помещение — мансарду здания, в которой будет размещен мемориальный зал культурно-просветительного центра "Эрмитаж-Урал".

Напомним, в годы войны коллекция мировых шедевров хранилась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Свердловск стал единственным городом, в котором в годы войны хранилась уникальная коллекция Эрмитажа. В Ленинград экспонаты вернулись только после окончания войны, в октябре 1945 года. В 1947 году в благодарность сохранение коллекции Свердловску были подарены более 200 спасенных предметов.