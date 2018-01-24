Основные работы по строительству "Эрмитаж-Урала" начнутся уже в первой половине этого года

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Основные работы по строительству "Эрмитаж-Урала" начнутся уже в первой половине этого года
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музей культура живопись галерея картина (2007) | Фото: Накануне.ru

Основные работы по строительству "Эрмитаж-Урала" начнутся уже в первой половине этого года. Культурный комплекс разместится в двух зданиях в центре Екатеринбурга. Речь об этом шла в рамках рабочего совещания под председательством главы комитета по строительству администрации города Николая Сметанина, посвященное созданию в уральской столице культурно-просветительского центра.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга, встречи по реализации проекта проходят ежемесячно, и на каждой их них специалисты обсуждают работы, которые были сделаны за прошедшие недели. В частности, в настоящее время в разгаре подготовительный этап, и в основном работа связана с формированием различных документов. По планам, основные работы должны начаться в первой половине 2018 года.

Генеральным подрядчиком стала компания "Вирра". Именно ее сотрудникам предстоит взять на себя основную часть строительных работ в рамках реализации проекта.

Муниципалитет планирует разместить "Эрмитаж-Урал" в двух зданиях в центре города. Комплекс будет состоять из двух объектов — культурно-просветительского центра на улице Вайнера, 11, площадью 3,8 тыс. квадратных метров, и фондохранилища на улице Вайнера, 16, площадью 2,6 тыс. квадратных метров. Этот выбор не случаен, так как в годы Великой Отечественной войны именно в Екатеринбургском музее изобразительных искусств размещались фонды Эрмитажа и трудились его специалисты.

В рамках реализации проекта, с южной стороны музея строители возведут пристрой, оборудуют новую входную группу, а специалисты музея организуют дополнительные выставочные пространства.

Проектировщики также предусмотрели доступ посетителей в уникальное помещение — мансарду здания, в которой будет размещен мемориальный зал культурно-просветительного центра "Эрмитаж-Урал".

Напомним, в годы войны коллекция мировых шедевров хранилась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Свердловск стал единственным городом, в котором в годы войны хранилась уникальная коллекция Эрмитажа. В Ленинград экспонаты вернулись только после окончания войны, в октябре 1945 года. В 1947 году в благодарность сохранение коллекции Свердловску были подарены более 200 спасенных предметов.

Другие новости по темам: Эрмитаж-Урал, Николай Сметанин, музей
24.01.2018 09:40 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:40 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.11.2017 11:56 Мск
Генеральный директор Эрмитажа и глава свердловского минкульта подписали дополнительное соглашение

Ранее 17.10.2017 15:51 Мск
Федеральный бюджет выделит на "Эрмитаж-Урал" 200 млн рублей








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Основные работы по строительству "Эрмитаж-Урала" начнутся уже в первой половине этого года
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