В Челябинске перед судом предстанут мошенники, подделавшие автомобильный паспорт

В Челябинске будут судить троих местных жителей за подделку ПТС и хищение денег.

Установлено, что в феврале прошлого года злоумышленники по поддельному ПТС на "Лексус" незаконно получили деньги в организациях, предоставляющих займы под залог автомобилей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В "ЧЕЛАВТОЛИЗИНГ" мошенники получили 800 тыс. рублей, а в "Ломбард Ломбардини" - 720 тыс. рублей.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска. Представителями потерпевшей стороны заявлены гражданские иски на сумму причиненного ущерба", - добавили в надзорном ведомстве.