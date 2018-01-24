В Челябинске директора организации оштрафовали на 47 тысяч рублей за выбросы без разрешения

В Челябинске директора организации, эксплуатирующей асфальтобетонный завод на выезде из города, оштрафовали на 47 тысяч рублей за выбросы без специального разрешения, сообщили Накануне.RU пресс-службе областной прокуратуры.

ООО "Авант" эксплуатирует асфальтно-смесительную установку, работающую на природном газе, емкость для хранения битума, открытый склад щебня и открытую стоянку грузовых автомобилей.

Однако организацией не проведена инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, не зарегистрированы в установленном порядке установки очистки газа, эксплуатируются источники выбросов в отсутствии специального разрешения.

Директора компании привлекли к административной ответственности и обязали устранить нарушения закона. В результате организацией приостановлена эксплуатация указанных источников выбросов и начато оформление разрешительных документов.