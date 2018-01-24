На севере Красноярского края двое школьников не вернулись домой в 35-градусный мороз

На севере Красноярского края разыскивают двух школьников, не вернувшихся домой. Поиски осложняются сильными морозами.

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России по Таймырскому району, в полицию обратилась 35-летняя жительница города Дудинка и рассказала, что ее сын 2004 года рождения утром ушел из дома в школу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Кроме того, в МВД обратился 39-летний местный житель, который сообщил, что его 12-летняя дочь также не вернулась домой после уроков.

"На поиски детей немедленно были ориентированы наружные наряды полиции, сотрудники по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска. Поиски осложняются низкими температурами воздуха, в ночное время температура достигает до -35. Полицейские проверяют возможные места, где могут находиться пропавшие, обследуют подъезды, чердачные помещения, устанавливают круг знакомых подростков, опрашивают родственников и друзей", - сообщили в МВД.

Приметы разыскиваемого: юноша на вид 14 лет, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные, глаза серые. На предплечье правой руки имеется шрам от укуса собаки.

Приметы разыскиваемой: девочка на вид 12-13 лет, рост около 160-165 см, среднего телосложения, волосы прямые чуть ниже плеч, темно-русого цвета, глаза карие. Особых примет не имеется.

Если вы располагаете информацией о местонахождении детей, обратитесь в полицию.