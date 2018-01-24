Сергей Носов провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Нижнего Таигила

Накануне в администрации Нижнего Тагила рассмотрели проекты малого и среднего бизнеса, которые получили субсидии и гранты из местного, регионального и федерального бюджетов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, тагильские предприниматели рассказали об успехах и поделились проблемами, с которыми им приходится сталкиваться.

Начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырова проинформировала участников совещания о том, что в прошлом году состоялся конкурсный отбор проектов на предоставление субсидий предпринимателям на сумму чуть более 9 млн руб. Из общего количества представленных заявок, 16 соискателей получили финансирование на реализацию своих бизнес-идей. По состоянию на 1 января 2018 года ими было освоено 3 млн руб. и создано 37 рабочих мест. По условиям предоставления денежной поддержки предприниматели обязаны в течение трех лет представлять отчеты о своей деятельности.

Выделенные гранты были направлены, в основном, на развитие социального предпринимательства. Представленные проекты касались сферы обслуживания в области детского досуга, образования и развлечений. Кроме того, главе города Сергею Носову были презентованы аква-клуб "Пингвинята", организованный на базе детского сада, музыкальная студия "Серебряные струны", ресторан "Харакири", студия развития детского медиатворчества "ШКИТ", стоматология "ДентАс".

Поводя итоги совещания, Носов поблагодарил предпринимателей за активное участие в жизни города и призвал их к дальнейшему сотрудничеству, отметив, что муниципалитет будет и дальше способствовать развитию малого бизнеса. "Мы двигаемся в правильном направлении, - сказал мэр. – Если каждый год распределять подобные гранты и субсидии, через некоторое время есть возможность значительно развить целый ряд бизнес-направлений".