На Сабетте в сорокаградусный мороз малайзиец окунулся в крещенскую купель

Гость из Малайзии - страны "вечного лета" захотел острых ощущений и принял участие в Крещенских купаниях на Сабетте. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как иностранец трижды окунается в купель, после чего, с победным криком выскакивает из ледяной воды передает корреспондент Накануне.RU.

Имя мужчины, а также его цель пребывания на Ямале остались неизвестны. Пользователи социальных сетей с одобрением отнеслись к смелому поступку малайзийца. "Молодец", "Красава", - комментируют интернет пользователи видеозапись.

Добавим, что в Малайзии климат экваториальный, муссонный, суточные и годовые амплитуды температур небольшие. Среднегодовые температуры составляют от 25 до 28 градусов тепла. Так что, можно не сомневаться, что визит на Ямал, где установились настоящие крещенские морозы, гостю запомнится надолго.

По информации синоптиков, в регионе температура опустилась до минус 40 градусов, в отдельных районах автономии - до минус 50. Ранее также стало известно, что аномальные морозы внесли коррективы в работу аэропортов: на несколько дней из-за сильных холодов были задержаны рейсы.