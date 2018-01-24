В Челябинске осудили бывшую начальницу почтового отделения, которая присвоила почти 100 тысяч рублей

В Челябинске осудили бывшую начальницу почтового отделения - ее признали виновной в присвоении денежных средств.

С февраля по май 2017 года злоумышленница похитила вверенные ей деньги, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Работница почты умышленно не внесла в основную операционную кассу деньги от приема коммунальных платежей и электронных переводов в сумме около 94 тыс. рублей - эти средства принадлежали Челябинскому почтамту. После этого женщина присвоила деньги.

"Недостача денежных средств была выявлена в результате внеплановой служебной проверки, проведенной руководством Челябинского почтамта, по итогам которой виновная была уволена", - добавили в надзорном ведомстве.

Судом виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.