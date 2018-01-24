Арестованы подростки, подозреваемые в соучастии в нападении на школу в Бурятии

Суд отправил под арест двух подростков, задержанных по подозрению в соучастии в нападении на учеников школы в Улан-Удэ, сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Фигурантам уже предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

По словам представителя СКР, преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками возраста 14 и 15 лет, что установлено после ходе допроса обвиняемого, свидетелей и потерпевших и по результатам других следственных действий.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Вчера суд Октябрьского района столицы Бурятии арестовал на два месяца выписанного из больницы подростка, подозреваемого в нападении на школу.