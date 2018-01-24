Арестованы подростки, подозреваемые в соучастии в нападении на школу в Бурятии

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Арестованы подростки, подозреваемые в соучастии в нападении на школу в Бурятии
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школа №5 Улан-Удэ (2018) | Фото: ulan-ude-eg.ru

Суд отправил под арест двух подростков, задержанных по подозрению в соучастии в нападении на учеников школы в Улан-Удэ, сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
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"Фигурантам уже предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

По словам представителя СКР, преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками возраста 14 и 15 лет, что установлено после ходе допроса обвиняемого, свидетелей и потерпевших и по результатам других следственных действий.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Вчера суд Октябрьского района столицы Бурятии арестовал на два месяца выписанного из больницы подростка, подозреваемого в нападении на школу.

Другие новости по темам: школа, нападение, улан-удэ
24.01.2018 09:10 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.01.2018 06:33 Мск
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Ранее 23.01.2018 09:07 Мск
Арестован подросток, подозреваемый в нападении на школу в Улан-Удэ

Ранее 22.01.2018 07:41 Мск
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Арестованы подростки, подозреваемые в соучастии в нападении на школу в Бурятии
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