В 2018 году в Пермском крае достроят восемь проблемных домов

В 2018 г. в Пермском крае будут введены в эксплуатацию восемь проблемных объектов. Доклад о мерах по достройке многоквартирников на заседании краевого заксобрания представила заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Фаина Минх, передает корреспондент Накануне.RU.

На январь 2018 г. в Прикамье насчитывается 15 проблемных объектов. В реестр пострадавших граждан включены 657 жителей.

В 2018 г. будут сданы семь домов в Перми: ул. Теплогорская, 20,22, ул. Островского, 30, ул. Макарова, 23, ул. Ким, 14 и один в ЗАТО Звездный на ул. Бабичева, 4Б. На 2019-2021 гг. запланирован ввод пяти домов: ул. Толмачева, 15 г. ул. Челюскинцев, 23, ул. Декабристов, 97, а также домов Первого Пермского микрорайона и объекта в селе Култаево, дома на ул. Кедровая, 18,20 достраиваются инвестором. Дома на ул. Челюскинцев и Толмачева переданы в ЖСК в процедуре банкротства застройщика. До 1 февраля дом на ул. Толмачева обследуется строителями, заключения о проверке достоверности сметной стоимости достройки объекта на ул. Челюскинцев будут получены до мая 2018 г.

Также в ЖСК. В кооператив планируется передать и дома на Теплогорской, Декабристов и в Лобаново. Собрание кредиторов Первого пермского микрорайона по вопросу создания ЖКС запланировано на январь.

В Минстрое также уточнили, что в 2017 г. введены три объекта, официально не признанных проблемными: дома на ул. Елькина, 39, г., ул. Хабаровская, 56 и ул. Холмогорская, 4г,.