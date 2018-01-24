Скандальный фильм о допинге в российском спорте номинирован на "Оскар"

Накануне в Лос-Анджелесе были объявлены номнинаты на премию "Оскар". На звание "Лучшего документального фильма" претендует лента "Икар", рассказывающая о допинге в российском спорте.

В картине рассказывается история о велосипедисте-любителе, изучающем возможность применения допинга, который просит о помощи бывшего главу российской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Премьера фильма состоялась 20 января 2017 года и наделала много шума. Проект был выпущен стриминговым сервисом Netflix.

Режиссером картины стал Брайан Фогель. Не слишком удачливый кинематографист (на его счету два фильма - "По признакам совместимости" и "Ведьмина гора"), но скандалист знатный: именно Фогель стал доверенным лицом Родченкова и его "глашатаем". Многие подробности допинг-скандала от имени Родченкова появлялись в сети и в СМИ именно через Фогеля.