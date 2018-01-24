Депутаты отказали в проведении референдума по возврату прямых выборов мэров в Тюменской области

Большинством голосов депутаты Тюменской областной думы в режиме заочного голосования признали предложение инициативной группы граждан о проведении референдума по возвращению прямых выборов не соответствующим законодательству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

Инициатива была признана не соответствующей статье 12 федерального закона о гарантиях права граждан на проведение референдума.

"Инициативная группа предлагает вынести на референдум не конкретный вопрос, а текст проекта областного закона, определяющий порядок избрания глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований региона. Это нарушает нормы закона "О референдуме Тюменской области", согласно которым вопрос референдума должен быть сформулирован так, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ", - пояснил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению думы Фуат Сайфитдинов.

По словам депутата, на областной референдум могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в ведении субъекта РФ или в совместном ведении Российской Федерации и субъекта, и только лишь в том случае, если эти вопросы не урегулированы Конституцией РФ и федеральным законом. Вопрос, предложенный инициативной группой, регламентирован федеральным законом о принципах местного самоуправления и региональным законом о местном самоуправлении.

Напомним, это третья попытка инициативной группы добиться референдума. Ранее документ был изучен избирательной комиссией и одобрен для дальнейшего рассмотрения областной думой.