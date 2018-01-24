"Три года - это много, даже условных": Алексей Беззуб о своём приговоре

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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"Три года - это много, даже условных": Алексей Беззуб о своём приговоре
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суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Экс-глава службы квартальных Алексей Беззуб назвал свой приговор жестоким. Вчера суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года за то, что он не исполнил свои должностные обязанности по организации контроля за безопасной эксплуатацией хоккейного корта, на котором в августе 2016 г. на ребенка упали ворота. Кроме того, он лишен права занимать организационно-распорядительные должности в органах муниципальной власти на срок три года. С подсудимого взыскан материальный ущерб на сумму 68 тыс. руб.

"Учитывая, что у меня многодетная семья, ребенок-инвалид, много лет общественной деятельности, куча характеристик, ранее не судим и не привлекался. Три года - это много, даже условных. Три года я получил за сопротивление, за то что посмел защищаться. Я не вижу здесь руки АП, борьбы с оппозицией и прочие прелести. Я еще в 2013 г., после выборов в ЕГД, сказал, что не планирую заниматься политикой, что лучше буду больше времени уделять общественной деятельности. Не нужно искать черную кошку в темной комнате, где ее нет. Все значительно проще. Дальше я подробно распишу, как велось следствие. Все будет еще кошмарнее, особенно на фоне обвинительного приговора", - пишет на своей странице в Facebook Беззуб.

Напомним, экс-главу службы квартальных признали виновным в совершении преступления по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Другие новости по темам: Екатеринбург, ворота, ребёнок, Алексей Беззуб, гособвинение
24.01.2018 08:54 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:54 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.01.2018 10:00 Мск
Экс-главе службы квартальных Беззубу вынесли приговор: три года лишения свободы условно

Ранее 16.01.2018 10:32 Мск
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