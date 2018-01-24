"Три года - это много, даже условных": Алексей Беззуб о своём приговоре

Экс-глава службы квартальных Алексей Беззуб назвал свой приговор жестоким. Вчера суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года за то, что он не исполнил свои должностные обязанности по организации контроля за безопасной эксплуатацией хоккейного корта, на котором в августе 2016 г. на ребенка упали ворота. Кроме того, он лишен права занимать организационно-распорядительные должности в органах муниципальной власти на срок три года. С подсудимого взыскан материальный ущерб на сумму 68 тыс. руб.

"Учитывая, что у меня многодетная семья, ребенок-инвалид, много лет общественной деятельности, куча характеристик, ранее не судим и не привлекался. Три года - это много, даже условных. Три года я получил за сопротивление, за то что посмел защищаться. Я не вижу здесь руки АП, борьбы с оппозицией и прочие прелести. Я еще в 2013 г., после выборов в ЕГД, сказал, что не планирую заниматься политикой, что лучше буду больше времени уделять общественной деятельности. Не нужно искать черную кошку в темной комнате, где ее нет. Все значительно проще. Дальше я подробно распишу, как велось следствие. Все будет еще кошмарнее, особенно на фоне обвинительного приговора", - пишет на своей странице в Facebook Беззуб.

Напомним, экс-главу службы квартальных признали виновным в совершении преступления по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".