В американской школе открыли огонь: два человека погибли, 19 пострадали

Жертвами стрельбы в школе в американском городе Бентон (штат Кентукки) стали два человека, еще 19 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти штата.

15-летняя девочка умерла на месте происшествия, 15-летний мальчик скончался позднее в больнице.

Злоумышленник пришел в школу в 7:57 утра и через какое-то время открыл огонь из пистолета. Сообщается, что стрелка задержали спустя 15 минут после того, как он открыл огонь.

О стрелявшем известно лишь, что ему тоже 15 лет и он также является учеником этой школы. Полиция собирается предъявить ему обвинение в убийстве и покушении на убийство, передает РБК.

Полиция штата также заявила, что нет оснований предполагать, что стрелок мог действовать не один. Мотивы его действий пока неизвестны.

В США нередко происходят инциденты со стрельбой в школах или поблизости, часто в результате погибают люди. Отметим, в последнее время подобные случаи стали происходить и в России. По одной из версий, информация в Интернете могла стать причиной нескольких ЧП в школах.