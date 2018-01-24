Следователи пришли в школу Нижнего Тагила, где шестиклассницу обварило кипятком

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента в одной из школ Нижнего Тагила, в результате чего пострадала несовершеннолетняя девочка.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, утром 23 января в одной из тагильских школ произошел порыв отопительной системы: из-за этого термические ожоги получила учащаяся 6-го класса. По имеющимся предварительным данным, инцидент случился в рекреации на третьем этаже школы. На ребенка попал кипяток. Пострадавшая получила ожог спины II степени, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Следователи намерены дать ситуации объективную правовую оценку.

"Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, проводится необходимое исследование. Истребована и анализируется документация, касающаяся мероприятий по обеспечению безопасности детей во время нахождения в образовательном учреждении. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Напомним, свою проверку по факту произошедшего также проводит прокуратура.