В Новом Уренгое обсудили ход строительства объектов социальной инфраструктуры нефтепровода Заполярье – Пурпе

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Новости
24.01.2018 08:54 Мск (10:54 Екб)
экономика | Ямало-Ненецкий АО
В Новом Уренгое обсудили ход строительства объектов социальной инфраструктуры нефтепровода Заполярье – Пурпе
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(2018) | Фото: транснефть - сибирь

В администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) прошло рабочее совещание по вопросам строительства объектов социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. В совещании приняли участие заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Сметанюк, глава города Иван Костогриз, генеральный директор АО "Корпорация Развития" Сергей Черняев, руководители городских служб и подрядных организаций, передает корреспондент Накануне.RU.

Один из основных вопросов повестки совещания – порядок ввода в эксплуатацию первой очереди строящихся канализационно-очистных сооружений (КОС) поселка Коротчаево. Участники совещания обсудили вопросы подключения КОС к существующим инженерным коммуникациям и энергоснабжению.

В настоящее время отсутствие мощностей по очистке стоков является одной из ключевых проблем, которая препятствует дальнейшему развитию поселка Коротчаево. Существующие очистные сооружения не справляются с растущими объемами стоков и не обеспечивают должной степени очистки. Первая очередь новых очистных сооружений рассчитана на прием 2,5 тыс. куб. метров в сутки. Станция биологической очистки использует новую отечественную технологию очищения стоков с помощью 19 видов бактерий, которая не требует содержания реагентного хозяйства. Полное обеззараживание сточных вод будет производиться с помощью ультрафильтрационных мембран, которые пропускают исключительно чистую воду, задерживая как химические, так и биологические примеси вплоть до бактерий и вирусов.

К настоящему времени строительно-монтажные работы завершены на 80%, подрядная организация ведет монтаж и наладку оборудования. Запуск первой очереди очистных сооружений в эксплуатацию намечен на июнь 2018 года.

Участники совещания обсудили ход строительства других объектов инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. Планируется, что до конца 2018 года в пос. Коротчаево будет введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс. В текущем году также предполагается завершить основную часть работ по строительству детского сада.

В Тазовском районе (ЯНАО) продолжается строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Несмотря на сильные морозы, работы по монтажу инженерных сетей полигона практически завершены, ведется отсыпка грунта и подготовка площадки под строительство объектов ТБО, возведение которого будет завершено до конца текущего года.

Все объекты социальной инфраструктуры нефтепровода Заполярье – Пурпе строятся в рамках шестистороннего соглашения между полномочным представителем Президента России в УрФО, органами государственной власти ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развития". Уже сданы в эксплуатацию два 36-квартирных жилых дома, газовая котельная с инженерными сетями в поселке Коротчаево, 186-квартирный дом в Новом Уренгое и автомобильный переход через реку Надым. Завершены работы по созданию проектно-сметной документации мостового перехода через реку Пур.

Другие новости по темам: транснефть - сибирь, социальная инфраструктура, заполярье - пурпе
24.01.2018 08:54 Мск | Новый Уренгой | информационная служба Накануне.RU
10:54 Екб


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В Новом Уренгое обсудили ход строительства объектов социальной инфраструктуры нефтепровода Заполярье – Пурпе
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