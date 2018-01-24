В Новом Уренгое обсудили ход строительства объектов социальной инфраструктуры нефтепровода Заполярье – Пурпе

В администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) прошло рабочее совещание по вопросам строительства объектов социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. В совещании приняли участие заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Сметанюк, глава города Иван Костогриз, генеральный директор АО "Корпорация Развития" Сергей Черняев, руководители городских служб и подрядных организаций, передает корреспондент Накануне.RU.

Один из основных вопросов повестки совещания – порядок ввода в эксплуатацию первой очереди строящихся канализационно-очистных сооружений (КОС) поселка Коротчаево. Участники совещания обсудили вопросы подключения КОС к существующим инженерным коммуникациям и энергоснабжению.

В настоящее время отсутствие мощностей по очистке стоков является одной из ключевых проблем, которая препятствует дальнейшему развитию поселка Коротчаево. Существующие очистные сооружения не справляются с растущими объемами стоков и не обеспечивают должной степени очистки. Первая очередь новых очистных сооружений рассчитана на прием 2,5 тыс. куб. метров в сутки. Станция биологической очистки использует новую отечественную технологию очищения стоков с помощью 19 видов бактерий, которая не требует содержания реагентного хозяйства. Полное обеззараживание сточных вод будет производиться с помощью ультрафильтрационных мембран, которые пропускают исключительно чистую воду, задерживая как химические, так и биологические примеси вплоть до бактерий и вирусов.

К настоящему времени строительно-монтажные работы завершены на 80%, подрядная организация ведет монтаж и наладку оборудования. Запуск первой очереди очистных сооружений в эксплуатацию намечен на июнь 2018 года.

Участники совещания обсудили ход строительства других объектов инфраструктуры магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе. Планируется, что до конца 2018 года в пос. Коротчаево будет введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс. В текущем году также предполагается завершить основную часть работ по строительству детского сада.

В Тазовском районе (ЯНАО) продолжается строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Несмотря на сильные морозы, работы по монтажу инженерных сетей полигона практически завершены, ведется отсыпка грунта и подготовка площадки под строительство объектов ТБО, возведение которого будет завершено до конца текущего года.

Все объекты социальной инфраструктуры нефтепровода Заполярье – Пурпе строятся в рамках шестистороннего соглашения между полномочным представителем Президента России в УрФО, органами государственной власти ЯНАО, ХМАО и Тюменской области, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация Развития". Уже сданы в эксплуатацию два 36-квартирных жилых дома, газовая котельная с инженерными сетями в поселке Коротчаево, 186-квартирный дом в Новом Уренгое и автомобильный переход через реку Надым. Завершены работы по созданию проектно-сметной документации мостового перехода через реку Пур.