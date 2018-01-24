Экс-глава милиции общественной безопасности Перми вышел по УДО

Бывший глава милиции общественной безопасности Перми Алексей Руммель условно-досрочно покинул колонию в Нижнем Тагиле. Он отсидел более половины срока и заплатил штраф, передает корреспондент Накануне.RU.

Срок Руммель отбывал в нижнетагильской ИК-13, специальной колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Ходатайство об УДО поступило в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила 30 октября 2017 г., 18 декабря оно было рассмотрено и удовлетворено, а 29 декабря вступило в законную силу.

Напомним, Руммель в июне 2011 г. вместе с еще двумя подельниками похитил 2 млн 200 тыс. руб., которые предназначались для оплаты еды и жилья силовикам, которые приехали тогда со всего края в Пермь для участия в профильном мероприятии "Правопорядок". Согласно приговору райсуда, которое оставил в силе краевой, он получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Кроме того, Руммель потерял звание подполковника, а также лишился возможности занимать определенные должности в полиции на два года. Суд Прикамья арестовал деньги высокопоставленного милиционера, чтобы была возможность оплаты штрафа.