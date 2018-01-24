На Южном Урале бывшему полицейскому дали условный срок за торговлю паленой водкой

В Троицке осудили бывшего полицейского за торговлю паленой водкой.

Канал производства пресекли сотрудники УФСБ Южного Урала, в этом им помогли полицейские.

Осужденный на своем личном подворье организовал производство поддельной водки, а затем продавал ее в Троицке и в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

"При задержании у него изъято около 5 тыс. бутылок алкоголя объемом 0,5 и 0,7 литров, а также 32 пятилитровых емкости с содержимым. Доход от незаконного бизнеса составил более 1 млн 200 тыс. рублей", - добавили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.