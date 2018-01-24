Соглашение на 29 лет и 4 млрд инвестиций. Общественному транспорту Златоуста нашли инвестора

Компания "Автодор-Инвест" намерена выступить с концессионной инициативой по модернизации транспортной инфраструктуры Златоуста. Совещание с инвестором провел губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор отметил, что в настоящий момент практически все крупные города Челябинской области нуждаются в реновации транспортных систем.

"Златоуст – интересный город: златоустовский трамвай является самым высокогорным в Европе. Это, по сути, одна из визитных карточек Челябинской области. И важно максимально подчеркнуть и сохранить это своеобразие", - считает он.

Инвестор представил предварительные предложения по концессионному соглашению. В частности, предусматривается модернизация трамвайных линий, трамвайно-автобусного депо, электрохозяйства, увеличение скорости движения трамвая, оптимизация трамвайно-автобусной сети, оснащение линий новыми современными трамваями и автобусами, создание современных транспортно-пересадочных узлов.

Участниками проекта могут выступить городская мэрия, инвестор и областное правительство, которое выступит в качестве гаранта. Концессионное соглашение предлагается заключить на период с 2018 по 2047 годы, при этом инвестиционная фаза придется на 2018-2020 годы. Предварительно объем инвестиций может составить 4-4,3 млрд руб.

Также инвестор планирует приобрести 40 новых трамваев и 44 автобуса, построить 6 транспортно-пересадочных узлов и реконструировать 226 остановочных пунктов.

Борис Дубровский подчеркнул, что власти готовы поддержать инвестора.

"Златоуст – небольшой город, где можно реализовать красивый проект модернизации общественного транспорта, а потом, возможно, тиражировать его. Но вы должны также четко представлять все возможные риски, обеспечить населению современный и качественный сервис, чтобы жители города поддержали проект", - заявил он.