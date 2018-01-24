Казаки потребовали переименования Свердловской области: они намерены выйти на улицы

В Екатеринбурге казаки требуют переименования Свердловской области и сноса памятника Якову Свердлову. Уже в эти выходные они намерены провести пикет, передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторами акции выступают представители Союза казаков России. Сообщение об акции распространяется в соцсетях.

"Представители Союза казаков России подали в министерство безопасности Свердловской области уведомление о проведении в Екатеринбурге пикета в память жертв геноцида казаков большевистской властью. Пикет заявлен на субботу, 27 января 2018, в 11.30 на площади Парижской Коммуны, у памятника автора преступной директивы Свердлову Я. М", - говорится в сообщении.

Отметим, что на официальном сайте Союза казаков России также размещено обращение верховного атамана Павла Задорожного. В нем, в частности, речь идет о постановлении о "расказачивании", подписанном Яковом Свердловым.

Напомним, идеи по переименованию Свердловской области звучат в последнее время достаточно часто. Свое мнение о переименовании различных объектов ранее озвучил губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, любое подобное решение должно приниматься с одобрения населения. А свердловские общественники обратились к главе региона с просьбой ввести мораторий на переименования.