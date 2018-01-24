Мединский назвал неуместным выход фильма "Смерть Сталина" в канун 75-летия Битвы под Сталинградом

Министр культуры России Владимир Мединский объяснил запрет проката фильма "Смерть Сталина". По его словам, картина пройдет дополнительную юридическую экспертизу.

Напомним, 23 января Министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Премьера в России была намечена на 25 января.

Ситуацию прокомментировал Владимир Мединский. По словам министра, в его ведомство поступали обращения граждан после просмотра "Смерти Сталина". Мединский выразил опасения, что россияне, в частности, старшего поколения, воспримут картину как "оскорбительную насмешку" над советским прошлым, над страной, победившей нацистскую Германию, а также над советскими солдатами и простыми людьми. Кроме того, особое отвращение у министра в этом контексте вызвала "насмешка над жертвами сталинизма".

По словам Мединского, в России нет цензуры, и Минкультуры не боится критических и нелицеприятных оценок советской истории, но требует сохранения нравственных границ между критическим рассмотрением истории и "глумлением над ней".

"В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно. Более того, требовательность, даже категоричность в самооценке - традиция нашей культуры", - заявил министр, отметив, что ведомство указало прокатчику на "крайнюю неуместность" выхода "Смерти Сталина" в канун 75-летия Битвы под Сталинградом.

Как сообщает РИА Новости, однако Мединский указал, что причиной отправки картины на дополнительную экспертизу стали не нормы морали, а закон, на который в своих действиях полагается министерство и на требования которого указали юристы.

"В силу этого министерство приняло решение отозвать прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина" и направить материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу", - заключил глава Минкульта.

Напомним, ранее режиссер "Смерти Сталина" прокомментировал отмену проката картины в России. Кинематографист выразил надежду на то, что в итоге фильм все-таки выйдет на российские экраны.