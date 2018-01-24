ГИБДД думает над предложением о переэкзаменовке водителей при замене прав

ГИБДД рассматривает предложение Союза автошкол ввести для водителей обязательную проверку знаний ПДД при замене прав с истекшим сроком действия, сообщает газета "Известия".

Предложение сдавать экзамен при переоформлении водительского удостоверения и другие инициативы в ГИБДД действительно получили, сказал газете замглавы Госавтоинспекции Владимир Кузин. "В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке", - сказал он.

В резолюции указано, что водители, которым сейчас надо менять права, получали их еще в то время, когда контроль за автошколами и качеством обучения будущих водителей был не таким строгим, как сейчас. Поэтому при обмене прав водителей надо проверять на знание актуальных правил дорожного движения, пояснил председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. Он уточнил, что речь только о теоретической части экзамена, необходимости пересдавать практику эксперты не видят.

Сейчас водители получают права сроком на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. В Союзе автошкол также предложили обязать водителей возить такую справку с собой, а сотрудников ГИБДД наделить правом проверять ее наличие.

В октябре в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД, согласно которому исчезла практика конфискации сотрудниками ГАИ прав сразу на месте нарушения водителями правил дорожного движения. По новым правилам нарушитель обязуется самостоятельно сдать свое водительское удостоверение в подразделение ГИБДД в течение трех дней.