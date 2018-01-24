В нижнетагильской школе прорвало трубу и обварило шестиклассницу

В Нижнем Тагиле прокуратура выясняет обстоятельства травмирования учащейся 6 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4".

По предварительным данным, 23 января 2018 года около 10.00 на перемене в школе произошел прорыв трубы отопления, в результате чего горячая вода попала на ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Несовершеннолетней на месте происшествия оказана медицинская помощь, после чего потерпевшая была доставлена в больницу с диагнозом - "ожог спины II степени".

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура будет выяснять, когда проводился ремонт систем отопления в образовательном учреждении, а также будет устанавливаться степень тяжести причиненного ребенку вреда здоровью", - пояснили в ведомстве.