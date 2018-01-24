Устюгов: "Я разочарован в олимпийском движении, но на Играх жизнь не заканчивается"

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Устюгов: "Я разочарован в олимпийском движении, но на Играх жизнь не заканчивается"
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Сергей Устюгов (2017) | Фото: khmb.ru

Уроженец югорского поселка Междуреченский, отстраненный от участия в Играх – 2018 лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свое отстранение. Он отметил, что "разочарован в олимпийском движении", однако продолжит работать и участвовать в других соревнованиях, передает корреспондент Накануне.RU.
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"С начала декабря я не давал комментарии о своих планах на Олимпиаду. Конечно же, как человек, который просвещает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи – в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами, дисквалифицированными МОК, – Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими – заставляла меня задуматься. В их "чистоте" я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоевывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх жизнь не заканчивается: будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы — Россияне, Мы — Сильные, Мы — Чистые", - написал Устюгов в своем Instagram.

Напомним, Устюгов оказался в числе тех, кого Международный олимпийский комитет не стал приглашать на Олимпиаду в Южную Корею. В "черном списке" оказались также свердловчанин Антон Шипулин, Виктор Ан, пермяк Евгений Гараничев и югорчанин Алексей Волков.

Друзья, с начала декабря я не давал комментарии о своих планах на олимпиаду. Конечно же как человек, который просвещает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моём сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами (Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими), дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоёвывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На олимпийских играх Жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы — Россияне, Мы — Сильные, Мы — Чистые. #russianskiteam #сборнаяроссии #спортэтонетолькоолимпиада #мырусскиемычистые #спортбезполитики #никогданесдаваться

Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m)

"Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют", - отметил ранее вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Другие новости по темам: Сергей Устюгов, Олимпийские игры, Игры-2018, отстранение
24.01.2018 08:05 Мск | Михаил Лукашкин
10:05 Екб


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Устюгов: "Я разочарован в олимпийском движении, но на Играх жизнь не заканчивается"
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