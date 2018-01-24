Устюгов: "Я разочарован в олимпийском движении, но на Играх жизнь не заканчивается"

Уроженец югорского поселка Междуреченский, отстраненный от участия в Играх – 2018 лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свое отстранение. Он отметил, что "разочарован в олимпийском движении", однако продолжит работать и участвовать в других соревнованиях, передает корреспондент Накануне.RU.

"С начала декабря я не давал комментарии о своих планах на Олимпиаду. Конечно же, как человек, который просвещает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи – в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами, дисквалифицированными МОК, – Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими – заставляла меня задуматься. В их "чистоте" я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоевывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх жизнь не заканчивается: будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы — Россияне, Мы — Сильные, Мы — Чистые", - написал Устюгов в своем Instagram.

Напомним, Устюгов оказался в числе тех, кого Международный олимпийский комитет не стал приглашать на Олимпиаду в Южную Корею. В "черном списке" оказались также свердловчанин Антон Шипулин, Виктор Ан, пермяк Евгений Гараничев и югорчанин Алексей Волков.

"Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются чистыми спортсменами. Тем не менее, их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют", - отметил ранее вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.