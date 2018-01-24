Из-за аномальных холодов из Челябинска отменили несколько десятков автобусных рейсов

Из-за аномальных холодов 23 января с автобусного вокзала в Челябинске на маршруты не вышли почти 30 междугородних автобусов, об этом Накануне.RU сообщили на автовокзале.

Перевозчики просто побоялись за свои машины и водителей, поэтому не допустили на линию автобусы.

Если пассажир заранее за несколько дней купил билет, а его рейс отменился, он имеет право проезда на другом автобусе - всю информацию можно уточнить в справочной службе автовокзала.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Челябинске сохраняется аномально холодная погода, столбик термометра утром 24 января держался на отметке -29 градусов. В школах отменены занятия с 1 по 7 класс 1 и 2 смены.