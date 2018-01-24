Промышленность выросла на 1% в 2017 году

Промышленное производство в 2017 г. выросло на 1% в сравнении с 2016 г. Окончательные итоги подвел Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

Прогноз Минэкономразвития - рост на 2%, не сбылся. По данным Росстата, в четвертом квартале добыча снизилась на 0,7%, обрабатывающая промышленность на 2,2%, энергетика - на 4,7%, водоснабжение - на 3,6%.

Напомним, значительный спад промышленности был зафиксирован в ноябре. В Министерстве экономического развития объяснили спад промышленности на 3,6% в ноябре текущего года временными факторами: влиянием сделки ОПЕК + и теплой погодой.