На Среднем Урале осуждены угонщики, похищавшие автомобили с помощью "код-граббера"

Суд на Среднем Урале вынес приговор двоим угонщикам. Они похищали автомобили с помощью специальных технических устройств.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, злоумышленники действовали с середины июня по октябрь 2016 года на территории Екатеринбурга и Нижнего Тагила: во время преступлений они использовали так называемые "код-граббер" и "свертыши".

"При совершении преступлений подсудимые в целях конспирации использовали заранее похищенные либо специально добытые номерные знаки и регистрационные документы на автомобили, схожие с похищенными моделями. Похищенные транспортные средства перегонялись для хранения в арендованные либо принадлежащие знакомым гаражные боксы, а также укрывались на улице в отдаленных районах города", - уточнили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что гособвинителем были представлены доказательства, подтверждающие вину угонщиков в совершении 12 преступлений в отношении 13 человек. Большая часть похищенного преступниками имущества возвращена потерпевшим.

Суд приговорил злоумышленников к 6 годам и 30 дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому. Также удовлетворены заявленные гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.