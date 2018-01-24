В Горнозаводском районе введен режим ЧС: авария в системе теплоснабжения, без тепла более 400 человек

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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В Горнозаводском районе введен режим ЧС: авария в системе теплоснабжения, без тепла более 400 человек
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отопление батарея (2011) | Фото:яндекс

В Горнозаводском районе Прикамья введен режим ЧС из-за аварии на системе теплоснабжения в поселке Сараны. Без тепла остаются жители 26 многоквартирных и 12 двухквартирных домов, в которых проживает свыше 400 человек, в том числе 133 ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого правительства.

Не работают детский сад и школа. Также без тепла остался фельдшерско-акушерский пункт. 11 многоэтажных домов остались без воды. ГУ МЧС России по Пермскому краю и Региональной службой по тарифам (РСТ) организован постоянный мониторинг температуры в квартирах.

Остановка котельной и отключение электроснабжения произошли в поселке Сараны в ночь на 21 января. Произошло размораживание теплотрассы и отключение центрального теплоснабжения. Утром котельную запустили, однако выяснилось, что тепло поступает не во все дома. На месте происшествия работали глава района Александр Афанасьев и председатель КЧС и ОПБ Горнозаводского района Денис Буренин.

22 января в Сараны выехали представители РСТ. Специалисты региональной службы по тарифам сообщают, что ситуация перешла в режим ЧС из-за некорректных решений со стороны администрации Горнозаводского района: глава района Александр Афанасьев скрыл реальное положение дел, не смог грамотно определить потребность в материалах и оборудовании для ликвидации ЧС.

"Главой Горнозаводского района были проигнорированы рекомендации специалистов службы по тарифам, в результате чего ситуация перешла в режим ЧС. Коллеги, я требую, чтобы вы обращали внимание на подобные вопросы, не доводите до чрезвычайного положения, потому что, если соответствующие меры были бы приняты вовремя, масштаб произошедшего был бы не так велик", — обратился к главам муниципальных образований на совете глав 23 января губернатор Пермского края Максим Решетников. Он поручил РСТ разобраться с причинами произошедшего.

К ликвидации аварии в Горнозаводском районе привлечены две сварочные бригады и шесть аварийных бригад. Еще пять бригад присоединились позднее. Задействованы силы из соседних муниципальных образований: две аварийные бригады направляет филиал "Т Плюс" города Березники, по одной аварийной бригаде — из Чусовского муниципального района, Лысьвы, Губахи. Также планируется направить по одной бригаде от Гремячинского и Добрянского районов. Из пермского "ГКТХ" направлены специалисты-теплотехники со специальным оборудованием. Решается вопрос о срочной переброске 15 км труб.

Также специалистами краевой службы по тарифам организован подвоз дров и воды для населения. Совместно с МЧС подготовлены пункты временного размещения. Это Дом культуры (вместимость 500 человек) и детский оздоровительный лагерь (вместимость 300 человек).

Другие новости по темам: режим ЧС, тепло, Горнозаводской район, Аолександр Афанасьев, региональная служба по тарифам
24.01.2018 08:13 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:13 Екб


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В Горнозаводском районе введен режим ЧС: авария в системе теплоснабжения, без тепла более 400 человек
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