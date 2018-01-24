США раскритиковали предложения РФ по новому механизму расследования химатак в Сирии

Россия на заседании Совета Безопасности ООН предложила создать новый международный следственный орган по расследованию применения химического оружия в Сирии.

Совет Безопасности был созван по инициативе России в связи с появившимися сообщениями о новой химатаке в районе Восточная Гута, в которой сирийская оппозиция и ряд стран Запада сразу обвинили президента САР Башара Асада.

Открывая заседание, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действовавший ранее Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии стал предметом политических манипуляций.

В подготовленном российской стороной проекте резолюции устанавливается норма, в соответствии с которой эксперты будут обязаны посещать места предполагаемых химических атак в ходе расследования. Также в документе говорится о важности рассмотрения "всех возможных версий и сценариев без исключения".

Инициативу Москвы поддержал другой постоянный член Совбеза - Китай, о готовности рассмотреть российское предложение сообщила Франция, которая также входит в число постоянных членов СБ.

США выступили против российской инициативы. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли повторила обвинения в том, что Россия "скрывает правду" о химических атаках "сирийского режима".

По ее словам,нужно "восстановить СМР с его изначальным независимым и беспристрастным мандатом прямо сейчас", "все остальное неприемлемо", передает РИА Новости.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором боевики ИГ* (Исламское государство, запрещено в РФ - прим.) использовали иприт.

Россия заявляла, что будет добиваться полноценного расследования по инциденту в Хан-Шейхуне.

Напомним, инцидент в провинции Идлиб произошел 4 апреля, были подорваны цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами. Однако американские власти посчитали, что Дамаск задействовал химоружие. В ответ на это Вашингтон нанес ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. В России назвали это актом агрессии, а сам инцидент в Идлибе - постановкой.