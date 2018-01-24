В школах Челябинска снова отменены занятия из-за холодов

24 января в школах Челябинска отменены занятия в связи с низкой температурой окружающего воздуха, сообщили Накануне.RU пресс-службе городской мэрии.

Занятия отменены для учеников 1-7 классов первой и второй смен.

Добавим, школьники 1-7 классов уже второй день подряд не идут на занятия из-за холодов.