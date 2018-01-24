Приватизация ВТБ остановлена из-за санкций, так как американские и европейские инвесторы не могут приобретать акции. Об этом глава банка Андрей Костин рассказал в интервью телеканалу CNBC.

"У нас по новым санкциям немного информации, какими они могут быть, никакой информации. Так что на следующей неделе нам пообещали, что будут какие-нибудь новости, и мы сможем оценить, пока сложно сказать", — приводит слова Костина РИА Новости.

Напомним президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января.

Как сообщало Накануне.RU, министр финансов РФ Антон Силуанов в прошлом году заявлял, что приватизация ВТБ пройдет после снятия санкций.

Изначально продажа 10,9% акций ВТБ была запланирована на 2017 год. ВТБ подпал под санкции США и ЕС в 2014 г. Приватизация части госпакета акций банка ВТБ внесена в трехлетний план распродаж от Правительства РФ.