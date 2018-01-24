МОК запретил проносить российский флаг на соревнования Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет категорически запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде-2018. Таким образом, в Пхенчхане флаг России будет под запретом, поскольку российские атлеты на Играх 2018 года имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом.

"Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены", - говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.

Флаги запрещено проносить на соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр, сообщает Р-Спорт.

Напомним, ранее Олимпийский комитет России подтвердил, что такие известные спортсмены, как Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов отсутствуют в списке приглашенных участников Олимпиады-2018. При этом все они никогда не были замешаны в каких-либо допинговых скандалах.

Опрошенные Накануне.RU эксперты отмечают, что отстранение "чистых" спортсменов является "натуральным ополчением на Россию".