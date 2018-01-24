Умерла американская писательница-фантаст Урсула Ле Гуин

Американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин скончалась в возрасте 88 лет в своём доме в Портленде (Орегон, США).

Как передаёт РБК со ссылкой на The New York Times, об этом сообщил сын фантаста Тео.

При этом причина смерти не уточняется. Со слов сына Ле Гуин известно только, что она плохо себя чувствовала в течение последних нескольких месяцев.

Писательница родилась 21 октября 1929 года в Беркли (Калифорния, США), в семье известного антрополога Алфреда Крёбера и писательницы Теодоры Крёбер. Обучалась в Рэдклифф-колледже Гарвардского университета и в магистратуре Колумбийского университета, специализировалась на средневековой романской литературе.

Наибольшую известность Ле Гуин получила как автор романов и повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези. Популярность ей принёс роман "Левая рука тьмы" (1969).