Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии

Двое соучастников нападения на учеников в школе в Бурятии задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Вчера суд Октябрьского района столицы Бурятии арестовал на два месяца выписанного из больницы подростка, подозреваемого в нападении на школу.

По словам представителя СКР, преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками возраста 14 и 15 лет, что установлено после ходе допроса обвиняемого, свидетелей и потерпевших и по результатам других следственных действий.

"Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений", — цитирует Петренко "РИА Новости".

Соучастникам преступления уже предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом о заключении подростков под стражу.

Представитель следствия также рассказала о мотивах организатора нападения: ненависть к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учащимися.