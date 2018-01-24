В Ливии произошёл двойной теракт

В ливийском городе Бенгази в центральном районе Эс-Сальмани взорвались два автомобиля.

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters, первый взрыв прогремел у мечети, когда верующие выходили из здания после вечерней молитвы. Примерно "через 10-15 минут" прогремел второй, "более мощный", взрыв на противоположной мечети улице.

В результате инцидента погибли 33 человека, десятки получили ранения. Среди пострадавших присутствуют как гражданские лица, так и сотрудники полиции. Среди погибших — глава следственно-розыскного отдела при главном командовании Ливийской национальной армии Ахмед Али аль-Фитруи.

По информации источников в сфере здравоохранения, число жертв может возрасти, поскольку состояние некоторых раненых критическое.

Ответственность за теракт ещё не взят на себя ни одной из группировок.