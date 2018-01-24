Генсек ЛАГ выразил обеспокоенность операцией Турции в Африне

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт выразил обеспокоенность операцией турецких войск в сирийском Африне.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 20 января Турция начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, ее действия направлены исключительно против террористов. Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

"Генеральный секретарь с тревогой следит за оперативной ситуацией на севере Сирии, в частности, в районе Африна, где в настоящее время проводят операцию турецкие вооруженные силы", — цитирует арабского дипломата "РИА Новости".

По мнению Гейта, иностранное военное вмешательство приводит только к затягиванию сирийского кризиса, а обострение ситуации на севере арабской республики и в районе Восточной Гуты говорят о "хрупкости режима деэскалации, договорённость о котором была достигнута на переговорах в Астане".

Ранее Генштаб ВС Турции отчитался об уничтожении 260 "террористов" в ходе операции в Африне, а также о ликвидированных террористических убежищах, оружии и оборудовании. Удары были нанесены по позициям "Сил народной самообороны", "Демократического союза", Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).