Генсек ЛАГ выразил обеспокоенность операцией Турции в Африне

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Новости
24.01.2018 05:50 Мск (07:50 Екб)
политика | За рубежом
Генсек ЛАГ выразил обеспокоенность операцией Турции в Африне
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Турецкая артиллерия ведет огонь по Африну (2018) | Фото: Osman Orsal/Reuters

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт выразил обеспокоенность операцией турецких войск в сирийском Африне.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 20 января Турция начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, ее действия направлены исключительно против террористов. Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

"Генеральный секретарь с тревогой следит за оперативной ситуацией на севере Сирии, в частности, в районе Африна, где в настоящее время проводят операцию турецкие вооруженные силы", — цитирует арабского дипломата "РИА Новости".

По мнению Гейта, иностранное военное вмешательство приводит только к затягиванию сирийского кризиса, а обострение ситуации на севере арабской республики и в районе Восточной Гуты говорят о "хрупкости режима деэскалации, договорённость о котором была достигнута на переговорах в Астане".

Ранее Генштаб ВС Турции отчитался об уничтожении 260 "террористов" в ходе операции в Африне, а также о ликвидированных террористических убежищах, оружии и оборудовании. Удары были нанесены по позициям "Сил народной самообороны", "Демократического союза", Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Африн, Сирия, курды, Турция, операция Оливковая ветвь(2018)|Фото: cdni.rt.com

Другие новости по темам: Сирия, САР, Африн, Турция, ЛАГ, Ахмед Абуль Гейт
24.01.2018 05:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
07:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.01.2018 05:30 Мск
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Генсек ЛАГ выразил обеспокоенность операцией Турции в Африне
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