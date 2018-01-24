Генштаб Турции отчитался об уничтожении "260 террористов" в Африне

Генеральный штаб Вооружённых сил Турции сообщил об уничтожении 260 "террористов" в ходе военной операции в сирийском Африне.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 20 января Турция начала против курдских группировок операцию "Оливковая ветвь". По сообщению Анкары, ее действия направлены исключительно против террористов. Дамаск осудил нападение Турции на Африн, приравняв это к "агрессии".

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство Anadolu, Генштаб сообщил также о ликвидированных террористических убежищах, оружии и оборудовании.

"Принимаются меры для предотвращения нанесения ущерба гражданским лицам", — говорится в сообщении. Удары были нанесены по позициям "Сил народной самообороны", "Демократического союза", Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Анкара напомнила, что операция "Оливковая ветвь" проходит "в рамках международного права" с соблюдением территориальной целостности Сирийской арабской республики (САР).

Как стало известно ранее, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили по телефону последние события в Сирии, в том числе турецкую операцию. В ходе переговоров стороны акцентировали важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета САР.