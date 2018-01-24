ЦБ приостановил лицензию компании "Южуралжасо"

Центробанк приостановил действие лицензии страхового акционерного общества "Южуралжасо", основанного в Челябинске.

Причина тому - нарушения требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности. В компании назначена временная администрация, приступившая к анализу финансового состояния страховщика. По данным "Южуралжасо", договоры страхования, заключенные до 22 января 2018 года, продолжают действовать, идет прием документов по урегулированию убытков и заявлений о расторжении договоров страхования. Эксперты подчеркивают, что в компании почти на треть сократились страховые взносы, а коэффициент текущей ликвидности снизился в 1,5 раза, но поскольку это некрупный страховщик, его проблемы на рынок в целом не влияют. Российский союз автостраховщиков ожидает около 7 тыс. обращений за выплатами по полисам ОСАГО, оформленным "Южуралжасо".

АО "Южуралжасо" было основано в 1992 году в Челябинске как Южно-Уральское акционерное страховое общество железнодорожников. На данный момент, по данным "СПАРК-Интерфакс", компания зарегистрирована в Москве, где находится центральный офис. 97,6% доли уставного капитала принадлежит АО "Страховое общество “Жасо”", которое сейчас находится в стадии ликвидации. Владельцем 100% доли "Жасо" является ПАО "Объединенные кредитные системы", которое в свою очередь принадлежит негосударственному пенсионному фонду "Благосостояние", созданному структурами Российских железных дорог, пишет газета "Коммерсант".