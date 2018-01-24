Франция готова рассмотреть иски родственников жертв крушения ATR-72 под Тюменью

Впервые вопрос о компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе на внутрироссийском рейсе будет рассматриваться в иностранном суде.

Этого сумели добиться адвокаты семей погибших и пострадавших при крушении под Тюменью шесть лет назад самолета ATR-72. Как установили эксперты МАК, а позже и суд, лайнер французского производства упал после взлета из-за обледенения — на земле после ночной стоянки его не обработали реагентом. Виновными признали погибшего пилота и двух техников наземной службы, которых уже осудили. Между тем выяснилось, что и самолет имел ряд конструктивных недостатков, что и стало поводом для исковых претензий. Вместо сотен тысяч рублей потерпевшие рассчитывают получить те же суммы в евро.

Как пояснили юристы Давид Кухалашвили и Михаил Загайнов, представляющие интересы ряда родственников погибших и пострадавших в тюменской авиакатастрофе, еще "в ходе подготовки к судебным разбирательствам было установлено, что данная модель ATR-72 имела конструктивный недостаток в регулировании обледенения на крыльях". По их словам, это обстоятельство позволило истцам, которые изначально не согласились на предложенные им в России суммы компенсаций, привлечь компанию-производителя как соответчика.

Отметим, что обязательные страховые выплаты, а также материальную помощь от властей все пострадавшие получили: всего до 3 млн руб. на каждую семью. При этом им, от компании-перевозчика в России дополнительно предлагалось по 150 тыс. руб. компенсации на каждого члена семьи. С этим не согласились 13 семей жертв трагедии, которые и обратились к адвокатам.

Поскольку ATR-72 производится с 1988 года франко-итальянским концерном, чей головной офис находится в Тулузе, то иск от имени потерпевших более трех лет назад был подан в суд этого города. По некоторым данным, UTair в судебных заседаниях выступала против рассмотрения исков во Франции, ссылаясь на то, что является российской, а рейс был внутренним, а потому рассмотрение исков относится к юрисдикции РФ, пишет газета "Коммерсант".

Напомним, самолет АТR-72, летевший из Тюмени в Сургут, разбился 2 апреля 2012 г. сразу после взлета из аэропорта "Рощино". Воздушное судно упало всего в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, в районе деревни Горьковка. На борту находились 39 пассажиров и четыре члена экипажа. 33 человека погибли, 10 выжили. Непосредственной причиной аварии стало то, что командир самолета Сергей Анцин решил взлетать, хотя на поверхности самолета были снежно-ледовые отложения, возникшие из-за обледенения во время стоянки в ночь с 1 на 2 апреля 2012 года. Кроме того, авиамеханик компании "ЮТэйр-Техник" Андрей Писарев не провел противообледенительную обработку ATR-72 во время его подготовки к полету. Все это, как посчитал суд, оставил без своего внимания и, соответственно, контроля начальник смены Анатолий Петроченко. В конце ноября 2015 г. суд приговорил Писарева и Петроченко к пяти годам и одному месяцу колонии-поселения, дело погибшего командира судна прекращено.