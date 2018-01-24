Франция готова рассмотреть иски родственников жертв крушения ATR-72 под Тюменью

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Корейцы братаются, Россию – давят В преддверии Олимпийских игр в Пхенчхане началось во многом неожиданное потепление отношений между двумя корейскими государствами. Пхеньян в последнее время оказался под действием суровых санкций Совбеза ООН, а Сеул не гнушался вводить против него и дополнительные односторонние ограничительные меры. Однако в итоге было решено допустить на Игры команду спортсменов из КНДР. На этом фоне МОК отказывает в участии в ОИ даже "чистым" российским спортсменам. В России продвигается тезис о недопустимости попадания в ситуацию "изолированной страны" на фоне показательного братания двух Корей.
24.01.2018
политика  |  комментариев: 3
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 12


Андрей Фурсов: Сталин – кумир россиян, хоть властям и хочется обратного Россияне назвали ВЦИОМу кумиров 20 века. В первую пятерку попали: Юрий Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%), Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). При этом в списке нет Ельцина или, например, Николая II, которых усиленно пытаются навязывать последние годы. Есть Горбачев, но он где-то в конце на уровне статистической погрешности. Также важно отметить, что популярность Сталина возрастает (с 14% в 1999 г. поднялась до 22% в 2018 г.), а Солженицына – падает (было 16%, стало 14%).
23.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Франция готова рассмотреть иски родственников жертв крушения ATR-72 под Тюменью
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ATR-72 (2012) | Фото:airliners.net/Maxim Stankevich

Впервые вопрос о компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе на внутрироссийском рейсе будет рассматриваться в иностранном суде.
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Этого сумели добиться адвокаты семей погибших и пострадавших при крушении под Тюменью шесть лет назад самолета ATR-72. Как установили эксперты МАК, а позже и суд, лайнер французского производства упал после взлета из-за обледенения — на земле после ночной стоянки его не обработали реагентом. Виновными признали погибшего пилота и двух техников наземной службы, которых уже осудили. Между тем выяснилось, что и самолет имел ряд конструктивных недостатков, что и стало поводом для исковых претензий. Вместо сотен тысяч рублей потерпевшие рассчитывают получить те же суммы в евро.

Как пояснили юристы Давид Кухалашвили и Михаил Загайнов, представляющие интересы ряда родственников погибших и пострадавших в тюменской авиакатастрофе, еще "в ходе подготовки к судебным разбирательствам было установлено, что данная модель ATR-72 имела конструктивный недостаток в регулировании обледенения на крыльях". По их словам, это обстоятельство позволило истцам, которые изначально не согласились на предложенные им в России суммы компенсаций, привлечь компанию-производителя как соответчика.

Отметим, что обязательные страховые выплаты, а также материальную помощь от властей все пострадавшие получили: всего до 3 млн руб. на каждую семью. При этом им, от компании-перевозчика в России дополнительно предлагалось по 150 тыс. руб. компенсации на каждого члена семьи. С этим не согласились 13 семей жертв трагедии, которые и обратились к адвокатам.

Поскольку ATR-72 производится с 1988 года франко-итальянским концерном, чей головной офис находится в Тулузе, то иск от имени потерпевших более трех лет назад был подан в суд этого города. По некоторым данным, UTair в судебных заседаниях выступала против рассмотрения исков во Франции, ссылаясь на то, что является российской, а рейс был внутренним, а потому рассмотрение исков относится к юрисдикции РФ, пишет газета "Коммерсант".

инфографика крушение самолета ATR-72 Тюмень Сургут(2012)|Фото: Накануне.RU

Напомним, самолет АТR-72, летевший из Тюмени в Сургут, разбился 2 апреля 2012 г. сразу после взлета из аэропорта "Рощино". Воздушное судно упало всего в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, в районе деревни Горьковка. На борту находились 39 пассажиров и четыре члена экипажа. 33 человека погибли, 10 выжили. Непосредственной причиной аварии стало то, что командир самолета Сергей Анцин решил взлетать, хотя на поверхности самолета были снежно-ледовые отложения, возникшие из-за обледенения во время стоянки в ночь с 1 на 2 апреля 2012 года. Кроме того, авиамеханик компании "ЮТэйр-Техник" Андрей Писарев не провел противообледенительную обработку ATR-72 во время его подготовки к полету. Все это, как посчитал суд, оставил без своего внимания и, соответственно, контроля начальник смены Анатолий Петроченко. В конце ноября 2015 г. суд приговорил Писарева и Петроченко к пяти годам и одному месяцу колонии-поселения, дело погибшего командира судна прекращено.

Другие новости по темам: крушение, самолет, иски, ATR-72, UTair
24.01.2018 04:13 Мск | Денис Линов
06:13 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.04.2017 08:52 Мск
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Ранее 30.11.2015 15:37 Мск
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