Сахар несет смертельную опасность - ученые

Датские ученые выяснили, что употребление большого количества сладких напитков и пищи с высоким содержанием сахара приводит к ухудшению кровоснабжения в различных органах и тканях.

С годами это может привести к сбоям в работе кровеносной системы, а также инсультам и инфарктам. В исследовании участвовали 12 мужчин, которые потребляли по 225 гр. сахара ежедневно. В ходе тестирования они садились на стул и поднимали одну ногу. Результаты измерения уровня кровоснабжения показали, что через две недели эксперимента в конечность стало поступать на 17% меньше крови. По словам специалистов, подобным образом начинает страдать сердце и мозг, при этом со временем ситуация лишь усугубляется.

Ученые считают, что объем сахарного напитка в половину литра, выпиваемый время от времени, не наносит серьезного вреда здоровью, если человек в целом питается правильно, и в его рационе присутствует значительное количество овощей, фруктов и орехов. Однако урон, наносимый сосудам при постоянном употреблении сахара, сравним с быстрым старением, сообщает Lenta.ru.