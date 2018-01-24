Названа причина роста цен на бензин в России

Налоги составляют 65% в конечной стоимости одного литра бензина в России, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

Разработанные Минфином изменения в Налоговый кодекс привели к росту ставок акцизов с 1 января на бензин класса 5 на 6,4%, на дизельное топливо всех классов — на 8,4%. С 1 июля акцизы увеличатся, соответственно на 6 и 7,7. В 2019-2020 годах сборы вырастут еще на 3,4-3,6% в год.

Также за последние три года существенно поднялся налог на добычу полезных ископаемых: с 2015 года — на 55,4%, с 2016-го — на 11,8%, с 2017 года — на 7,2%. С 1 января 2018-го произошло аналогичное прошлогоднему повышение НДПИ.

Также среди факторов, влияющих на стоимость бензина - рост сезонного спроса на нефтепродукты, увеличение отраслевых издержек, ремонты нефтеперерабатывающих заводов, динамика производства нефтепродуктов и прочее.

Как ранее сообщало Накануне.RU, цены на бензин в 2017 году в три раза обогнали инфляцию.