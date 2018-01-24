Режиссер "Смерти Сталина" прокомментировал отмену проката картины в России

Британский режиссер комедии "Смерть Сталина" ​Армандо Ианнуччи прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у картины в России.

Кинематографист выразил надежду на то, что в итоге фильм все-таки выйдет на российские экраны. "Все россияне, которым мы показывали фильм, включая журналистов, рассказали, что им понравилось, они высоко оценили фильм. Они сказали две вещи: это смешно, но правдиво. Я все еще уверен в том, что нам удастся показать фильм в кинотеатрах", — сказал Ианнуччи.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 23 января министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Премьера фильма в России была намечена на 25 января. Ранее юристы Минкульта попросили Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у фильма.