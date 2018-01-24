Стали известны имена прошедших отбор на Олимпиаду-2018 российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта опубликовала имена россиян, которые выполнили критерии отбора на Олимпиаду в Пхёнчхане.

В список попали 18 лыжников. На Игры могут отправиться Сергей Устюгов, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко, Глеб Ретивых, Ермил Вокуев и Александр Кочетков.

В женскую команду могут войти Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Наталья Матвеева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Юлия Чекалева и Полина Толстых.

Из этого списка Федерация лыжных гонок России отберет тех спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в зависимости от полученных командой квот на мужские и женские соревнования. Кроме того, состав должен будет соответствовать критериям, выдвинутым МОК: в Пхёнчхан смогут поехать только те спортсмены, кандидатуры которых утвердит комиссия МОК, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, неприглашение российских спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в этом году не обязательно связано с нарушениями антидопинговых правил.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Список допущенных к участию российских спортсменов должен быть определен 30–31 января.