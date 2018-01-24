На космодроме "Восточный" закончили сборку головной части ракеты "Союз-2.1а"

Специалисты предприятий ракетно-космической отрасли завершили сборку космической головной части ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Ее пуск с космодрома запланирован на 1 февраля. В монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов произведена накатка головного обтекателя на разгонный блок "Фрегат" с космическими аппаратами "Канопус-В" №3 и №4 и спутниками попутной полезной нагрузки. Космическая головная часть подготовлена к транспортировке и интеграции в состав ракеты-носителя.

Ранее космические аппараты "Канопус-В" и малые космический аппараты полезной нагрузки прошли необходимые испытания, по результатам которых были допущены к стыковке с разгонным блоком "Фрегат".

Завершить сборку ракеты специалисты Роскосмоса планируют 26 января. В этот же день состоится заседание государственной комиссии, которая примет решение о ее готовности к вывозу на стартовый комплекс. В случае положительного решения вывоз ракеты на стартовый комплекс и ее установка на стартовую систему пройдет 29 января.

Третий пуск с "Восточного" запланирован на 1 февраля в 11:07 по местному времени. Ракета-носитель "Союз-2.1а" должна вывести на целевые орбиты спутники "Канопус-В" под номерами 3 и 4, а также космические аппараты в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, подведены первые итоги расследования причин аварии при запуске "Союза" с космодрома Восточный, комиссия Роскосмоса завершила работу. Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, "с учетом требований правительства, они теперь должны определить степень виновности должностных лиц, которые допустили эту аварию", - добавил Рогозин.

Напомним, 28 ноября с космодрома Восточный был осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Основной задачей пуска было выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата "Метеор-М" №2-1.Однако телеметрия так и не была получена, поскольку "возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат". По одним данным, спутник "Метеор-М" может находиться на нерасчетной орбите, по другим - упал в Атлантический океан.